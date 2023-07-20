Звезда «50 оттенков серого» стал лицом новой рекламы Loewe

Звезда фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнан стал лицом новой рекламной кампании испанского бренда Loewe. Об этом сообщает Yahoo.

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Для мужской рекламной кампании бренда Loewe привлекли музыканта Омара Аполло и актера Джейми Дорнана. Звезда фильма «50 оттенков серого» позировал в черном пальто, джинсах и рубашке.

Новая мужская кампания, снятая Дэвидом Симсом, исследует возможности использования взгляда и жестов для выражения чувств и ощущений.

«В этом сезоне у Loewe новый подход к повествованию. Бренд использует психологию молчаливого общения как способ изобразить странную реальность», — объясняет бренд.