Правила выбора одежды для удачного собеседования

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина перечислила россиянам правила выбора образа для удачного собеседования.

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Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

В первую очередь одежда должна быть чистой, аккуратной и хорошо сидеть на соискателе, считает специалист. При этом выбор наряда может зависеть от должности или сферы предполагаемой работы. Например, для собеседования в компанию, где важно четкое следование установленным правилам, стоит выбрать более сдержанный и лаконичный образ. В то же время для творческой специальности к внешнему виду можно добавить яркие аксессуары или одежду необычного дизайна и фасона.

Кроме того, Санина объяснила, что необходимо уделить внимание цветам. Так, по ее мнению, не надо надевать на встречу с работодателем одежду с насыщенными тонами, например, алого или фуксии. Вдобавок она посоветовала отказаться от блестящих тканей, пайеток и страз.

«Оптимальными вариантами цветов в одежде для собеседования будут приглушенные и темные оттенки», — уточнила эксперт.