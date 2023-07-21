Популярная в 2000-х годах одежда вновь стала модной

«Отличие образа в стразах из нулевых от современного в том, что мы носим такой образ небрежно, как бы не акцентируя на стразах внимание, ну есть они и есть. Ну а если образ вечерний, то тут, конечно, полный люкс, главное — сделать актуальную сегодня укладку и макияж», — пояснил он.