Популярная в 2000-х годах одежда вновь стала модной
Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец заявил, что в моду вернулась популярная в 2000-х годах одежда. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.
Вновь актуальными стали наряды со стразами, однако в новом прочтении, заявил эксперт.
«Отличие образа в стразах из нулевых от современного в том, что мы носим такой образ небрежно, как бы не акцентируя на стразах внимание, ну есть они и есть. Ну а если образ вечерний, то тут, конечно, полный люкс, главное — сделать актуальную сегодня укладку и макияж», — пояснил он.
При этом специалист отметил, что украшен подобными камнями может быть любой предмет гардероба: джинсы, юбка, куртка, обувь, заколка и нижнее белье. Также он упомянул стразы, устанавливаемые на зубы.
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