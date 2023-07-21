Марго Робби раскритиковали за «бабушкино» платье
Австралийская актриса Марго Робби стала лицом нового выпуска журнала Vogue.
Соответствующие фотографии появились в социальных сетях.
В августовском выпуске журнала Vogue Australia Марго Робби снималась в пестром цветочном платье с широкими плиссированными рукавами. Актрисе сделали макияж с розовыми блестками.
На других фотографиях на страницах номера звезда "Барби" позировала в золотых трусах, топе с перьями, прозрачном костюме и платье-бюстье.
Однако пользователи соцсетей не оценили образ звезды и раскритиковали в комментариях.
"Бабушкино платье", "Такое платье носит моя тетя", "Лучше бы розовое платье надели", "Зачем так старить актрису?" — написали поклонники.
Мировая премьера фильма "Барби" состоялась 19 июля 2023 года. По сюжету главную героиню (Марго Робби) выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Теперь ей и Кену (Райан Гослинг) предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.
За время премьер по всему миру Марго Робби успела сменить десятки розовых нарядов, а также появится на нескольких обложках глянца. Так, актриса в образе Барби снялась для обложки американского Vogue, а в прозрачном платье-комбинации — для обложки Time.