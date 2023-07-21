Модель Эльза Хоск появилась на публике в черных сандалиях на белые носки

Шведская модель и одна из экс-«ангелов» Victoria's Secret Эльза Хоск опубликовала фотографию в актуальном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась на улице в джинсовых шортах, укороченном топе, длинные белые носки и черные сандалии. Образ дополнили черные солнцезащитные очки и кожаная сумка. Однако пользователи соцсетей не оценили актуальное сочетание и высмеяли модель в комментариях.
«Почему снова эти носки?», «Странная мода на босоножки с носками», «А вам не жарко?», «Странный образ», «Зачем вам эти носки? Все испортили», «Образ классный, но носки лишние», «Мой папа ходит в такой обуви», «Образ для рыбалки?» — написали поклонники.
Модель Эльза Хоск работала с такими брендами, как Dior, Dolce & Gabbana, H&M, Guess и другими, а в 2016 году открыла показ Victoria's Secret. А в 2022 году основала собственный бренд одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится с шведского как «здоровье».