Модель Эльза Хоск появилась на публике в черных сандалиях на белые носки

«Почему снова эти носки?», «Странная мода на босоножки с носками», «А вам не жарко?», «Странный образ», «Зачем вам эти носки? Все испортили», «Образ классный, но носки лишние», «Мой папа ходит в такой обуви», «Образ для рыбалки?» — написали поклонники.