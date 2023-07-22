Цена одежды не влияет на качество — неожиданное исследование ученых

Если платить за одежду больше, она не обязательно прослужит дольше — к таким выводам пришли исследователи из Школы дизайна Лидса. Технологи проводили всесторонние испытания новой одежды различных торговых марок с разной ценовой категорией, чтобы определить взаимосвязь между ценой и долговечностью.

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Тесты показали, что розничная цена новой одежды не может использоваться в качестве индикатора для определения хорошей или плохой износостойкости. Как дорогая, так и дешевая одежда может одинаково быстро или долго изнашиваться. Ученые также не нашли разницы и между мужской и женской одеждой.

«Независимое исследование показало, как можно измерить долговечность, чтобы определить наиболее и наименее долговечные предметы одежды. Результаты показывают, что соотношение цены и качества варьируется в широких диапазонах при разных ценах на одежду», — отметил доктор Марк Самнер.

Исследователи проверяли абсолютно разную одежду британских брендов — от джинсов до толстовок и футболок. Тестируемые вещи многократно стирали, проверяли прочность швов, уровень усадки, разрывостойкость и многие другие характеристики, пишет Phys.org.