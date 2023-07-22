Цена одежды не влияет на качество — неожиданное исследование ученых
Если платить за одежду больше, она не обязательно прослужит дольше — к таким выводам пришли исследователи из Школы дизайна Лидса. Технологи проводили всесторонние испытания новой одежды различных торговых марок с разной ценовой категорией, чтобы определить взаимосвязь между ценой и долговечностью.
Тесты показали, что розничная цена новой одежды не может использоваться в качестве индикатора для определения хорошей или плохой износостойкости. Как дорогая, так и дешевая одежда может одинаково быстро или долго изнашиваться. Ученые также не нашли разницы и между мужской и женской одеждой.
«Независимое исследование показало, как можно измерить долговечность, чтобы определить наиболее и наименее долговечные предметы одежды. Результаты показывают, что соотношение цены и качества варьируется в широких диапазонах при разных ценах на одежду», — отметил доктор Марк Самнер.
Исследователи проверяли абсолютно разную одежду британских брендов — от джинсов до толстовок и футболок. Тестируемые вещи многократно стирали, проверяли прочность швов, уровень усадки, разрывостойкость и многие другие характеристики, пишет Phys.org.
Результаты весьма любопытны. К примеру, женские футболки ценой менее £10 (1100 рублей) превосходят в качестве футболки за £40 (4700 рублей). Толстовки по цене £11-20 оказались более долговечными, чем толстовки по цене £50-£100. Мужская футболка стоимостью менее £5 фунтов стерлингов заняла второе место по долговечности из 17 протестированных изделий, превзойдя по этому показателю футболку в десять раз дороже. Из всех вещей лишь дорогие мужские толстовки показали более высокое качество, чем более дешевые.