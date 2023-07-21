Россиянкам перечислили три вернувшихся в моду тренда из 2000-х

«Один из самых запоминающихся тенденций нулевых — тотал-деним. Тогда джинса использовалась повсеместно: из нее шились не только брюки, но и кроп-топы и всевозможные аксессуары. В этом году на Неделях моды мы наблюдали как настоящий деним, так и его имитацию даже в кутюрных коллекциях», — рассказала собеседница издания.