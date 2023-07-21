Россиянкам перечислили три вернувшихся в моду тренда из 2000-х
Дизайнер Лара Суровая перечислила россиянкам три тренда, которые вернулись в моду из 2000-х годов. Соответствующую информацию публикует «Газета.Ru».
В первую очередь эксперт отметила популярность образов из денима.
«Один из самых запоминающихся тенденций нулевых — тотал-деним. Тогда джинса использовалась повсеместно: из нее шились не только брюки, но и кроп-топы и всевозможные аксессуары. В этом году на Неделях моды мы наблюдали как настоящий деним, так и его имитацию даже в кутюрных коллекциях», — рассказала собеседница издания.
Помимо этого, Суровая заявила, что в моду возвратилось нижнее белье напоказ и полупрозрачные платья.
«В 2000-е демонстрация нижнего белья или оголение отдельных участков тела не казалось чем-то неприемлемым. Торчащие стринги, например, были неотъемлемым "аксессуаром" брюк и юбок на низкой талии. Сегодня эти стайлинг-трюки тоже популярны», — уточнила она.
В заключение в список вошли микроюбки и кроп-топы.
«Микро — еще один популярный тренд нулевых. Большой популярностью в этом сезоне пользуются не только ультракороткие юбки или шорты, но и укороченные жакеты и рубашки. Такие элементы можно носить как вместе, так и раздельно», — заключила дизайнер.