Летние платья, от которых стоит отказаться после 40

Они покажут то, что вы так стремились скрыть.

Хоть и считается, что отталкиваться исключительно от трендов не стоит, стилисты уверены — гардероб стоит слегка изменять каждые десять лет.

Так, наши любимые модели вещей, которые мы не снимая носили в 30 лет, совершенно не будут смотреться на нас в 40. Это касается и летних платьев, которые могут изменить силуэт в лучшую сторону, а иногда испортить весь образ. Мы собрали модели, которые крайне нежелательны в вашем гардеробе после 40 лет.

Платье-майка

Удобное платье, не будем спорить. Особенно приятно, что в самый жаркий день оно действительно спасает от перегрева. И все же, если вы планируете день в городе, в офисе или вас ждет свидание с новым партнером летним вечером, откажитесь от этого варианта платья. Нет более быстрого способа удешевить образ, чем надеть платье подобного фасона. Но старое платье все же не стоит отправлять в утиль, вы можете смело отложить его для домашнего использования.

Крупный принт

Чем крупнее принт, тем сильнее он вас старит. Еще хуже, если вы выберите длинное платье с крупным принтом, да еще и с акцентом в проблемных зонах. Оставьте крупный принт, а также принты в стиле wild для девушек до 20. Рассмотрите к покупке классические платья с мелким принтом (только не в мелкий цветок!), как правило, струящееся платье с мелким принтом помогает скрыть все, что вам хотелось бы скрыть, а также визуально вытягивает фигуру.

Плиссировка