Стилист Рогов назвал джинсы и рубашку лучшим сочетанием в гардеробе

Стилист Александр Рогов посоветовал женщинам носить две универсальные вещи. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. Эксперт заявил, что в случае, если девушка не знает, в чем пойти на встречу, всегда есть выбор вне трендов.

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"Не знаете что надеть? Самое универсальное и всегда актуальное сочетание — это белая рубашка + джинсы, а акценты можно расставить с помощью аксессуаров", — написал Рогов.

Он также прикрепил фотографии удачных образов с обувью и аксессуарами. В июле стилист также посоветовал носить панамы кроше.

"Если спросите меня, чем разнообразить летний гардероб, то вот мой ответ — модной панамой кроше!" — заявил стилист.

В подтверждение своих слов эксперт прикрепил несколько фотографий, иллюстрирующих, как трендовый аксессуар носят звезды.