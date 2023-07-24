5 вещей, которые испортят даже идеальную фигуру

Даже та вещь, которая потрясающе смотрелась на манекене, может испортить весь ваш образ. Мы собрали топ моделей, которые стоит обходить стороной даже девушкам с идеальной фигурой.

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Платья с баской

Некогда популярная модель, которая была в гардеробе чуть ли не у каждой девушки. Больше всего проблем подобный крой приносит женщинам с объемными бедрами и не слишком длинными ногами. Широкий крой снизу моментально «ворует» как минимум десять сантиметров роста и «приземляет» тех, кто и так не может похвастаться значительным ростом.

Короткие брюки

Да, сегодня тренд на укороченные брюки никуда не ушел. При правильном подборе длины можно скорректировать многое, однако очень часто мы промахиваемся и визуально укорачиваем даже те ноги, которые, казалось бы, укоротить сложно. Если ваша проблемная зона ниже пояса, стилисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на классические модели брюк, а также на клеш.

Яркий принт на брюках

Хуже слишком коротких брюк могут быть только короткие брюки с ярким принтом. Они привлекают внимание и к этому нужно быть готовой. Яркие брюки сделают акцент на бедрах и подчеркнут в принципе все, что вы хотели скрыть. Однако для фотосессий и тематических выходов такие брюки вполне имеют право на существование.

Платья из тонкого трикотажа

С тонкими тканями в принципе стоит быть аккуратнее — даже идеальные изгибы будут уже не такими идеальными. Любые ваши недостатки тут же будут предъявлены миру. Животик, небольшие бугорки на бедрах — платья из тонкой ткани моментально привлекут к ним внимание. Выбирайте более плотные материалы и прямой крой, если не хотите действительно блистать.

Скинни