Раскрыта связь между характером россиян и их одеждой

Психотерапевт и основатель бренда женской одежды The One Goddess Александра Толоконина раскрыла связь между характером россиян и их одеждой. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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Люди, которые любят носить закрытую одежду, не хотят привлекать к себе внимание. По словам эксперта, на данный момент они могут переживать кризисную ситуацию, иметь плохое настроение или жизненные трудности в целом.

Что касается тех, кто носит одежду яркой цветовой гаммы, то чаще всего они пытаются выделиться из толпы. Кроме того, специалистка отметила, что подобный стиль предпочитают девушки, находящиеся в поиске романтических отношений.

Также собеседница издания выделила россиян, которые носят строгие классические наряды. Она пояснила, что такие образы иногда вызывают у окружающих недоверие и настороженность.