Названа самая востребованная брендовая сумка 2023

Модель Birkin известного французского бренда Hermès занимает первое место в списке самых востребованных дизайнерских сумок в мире. Об этом сообщает издание Hypebeast .

Данная модель возглавляет рейтинг с 2020-го года. В июле запросы на сумку значительно возросли из-за известия о смерти британо-французской певице и актрисы Джейн Биркин, в честь которой она и получила свое легендарное название.