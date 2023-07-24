$90.38-0.47100.66-1.18

Birkin вновь признана самой востребованной дизайнерской сумкой

Модель Birkin известного французского бренда Hermès занимает первое место в списке самых востребованных дизайнерских сумок в мире. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Названа самая востребованная брендовая сумка 2023
© globallookpress.com

Данная модель возглавляет рейтинг с 2020-го года. В июле запросы на сумку значительно возросли из-за известия о смерти британо-французской певице и актрисы Джейн Биркин, в честь которой она и получила свое легендарное название.

"Я имею право жить как хочу": как актриса Джейн Биркин стала легендарной

Ранее стилист Александр Рогов назвал самый модный образ.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости