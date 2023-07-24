Стилист Лисовец об одежде россиян: «у нас нет гена про стиль»

«Многие покупают цветную одежду, но крой устаревший, это выглядит немного странно, не всегда по фигуре, не всегда выглядит стильно. У нас нет гена про стиль, мы учимся, хотим, но пока не очень хорошо получается. Переломить эту генетику невозможно. <...> Должно пройти лет 50, должны быть эксперты принципиальные, а не говорящие то, что хочет слышать узкая аудитория. Должны быть лидеры мнений, а не люди, пытающиеся угождать всем вокруг», — отметил Лисовец.