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Тейлор Свифт показала, как носить самые странные и трендовые туфли этого лета

Издание thevoicemag.ru пишет, что постепенно селебрити переходят на «уродливую» обувь. Недавно Лили-Роуз Депп назвали неофициально королевой такой обуви.

Тейлор Свифт показала, как носить самые странные туфли этого лета
© runews24.ru

Она появлялась на публике в рыбацких сандалиях и грубых сабо. Теперь же тренд на странную обувь поддержала Тейлор Свифт.

За последний месяц певицу видели сразу в двух новинках: бежево-песочных мэри джейн и мюлях-лоферах.

Такая обувь очень похожа на летнюю советскую. Если у вас осталось что-то подобное из прошлого, то это можно смело «выгулять» сейчас.