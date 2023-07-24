Тейлор Свифт показала, как носить самые странные туфли этого лета

Издание thevoicemag.ru пишет, что постепенно селебрити переходят на «уродливую» обувь. Недавно Лили-Роуз Депп назвали неофициально королевой такой обуви.

Она появлялась на публике в рыбацких сандалиях и грубых сабо. Теперь же тренд на странную обувь поддержала Тейлор Свифт.

За последний месяц певицу видели сразу в двух новинках: бежево-песочных мэри джейн и мюлях-лоферах.