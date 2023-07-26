Эксперты рассказали, кому и зачем нужна цифровая мода

Купить виртуальный костюм от всемирно известного люксового бренда в наши дни очень просто. Гораздо сложнее понять, как и куда его "надеть". О цифровой моде говорили на прошедшем в Москве форуме "Российская креативная неделя". Эксперты рассказали, что эта индустрия переживает бум, причем не только в метавселенной.

© Российская Газета

Виртуально - не значит дешевле

Видео дня

Метавселенная - это постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности. Это можно делать с помощью традиционных компьютеров и гарнитур виртуальной и дополненной реальности. В метавселенной, как и в обычной жизни, ценятся уникальные объекты, которые называются NFT (Non-Fungible Token) - незаменяемый токен. Таким токеном может стать и новое цифровое платье от модного дизайнера.

Как и любой блокчейн-проект, NFT не привязан к какому-то конкретному серверу. Все операции распределены по сотням тысяч систем по всему миру, и данные о них может просмотреть любой желающий. Покупая NFT, пользователь фиксирует свое право на цифровой объект, и эта информация навсегда останется в Сети. Это придает покупке дополнительную ценность. Например, по данным студии Sxema, несколько лет назад люксовый бренд Gucci продал NFT-сумочку Dionysus за 4100 долларов, в то время как ее реальная версия продавалась за 2550.

Реальная сумка Gucci с пряжкой-подковой и пчелой, вышитой из тонких латунных нитей, завернутых в шелк. Фото: Gucci

Купить такие предметы гардероба и аксессуары, созданные путем 3D-моделирования и визуализации в различных программах, можно в специальных интернет-магазинах. В России первым был маркетплейс Replicant.fashion, созданный дизайнером Региной Турбиной. Сегодня таких магазинов много, и продают они не только NFT, но и 3D-одежду для примерки на фотографии.

Аватару к лицу

Как рассказал "Неделе" директор компании Pro Control Станислав Сидоров, многие дизайнеры начали оцифровывать свои коллекции, "потому что это позволяет быстрее и дешевле разработать их и модифицировать". "Они также могут использовать их для создания виртуальных модных показов, которые могут достичь гораздо большей аудитории, чем традиционные", - пояснил эксперт. Кроме того, по его словам, у такой одежды есть важное преимущество: "Это открывает новые возможности для творчества и выражения себя, а также позволяет дизайнерам моды использовать материалы и формы, которые были бы невозможны в физическом мире". Свои диджитал-коллекции выпустили модные дома Louis Vuitton, Ralph Lauren, Balenciaga и пр. Nike, Adidas, и многие другие внедряют свою одежду в виде "скинов" в онлайн-игры, создают собственные виртуальные пространства.

Магазин аксессуаров от известных брендов на игровой онлайн-платформе Roblox. Фото: petmaya.com

На вопрос "Недели", где обычный человек может применить цифровую одежду, художник и дизайнер Максим Арнаутов ответил, что пока что, наверное, нигде. "Но вообще-то человек не будет покупать цифровой костюм, если он изначально не знает, зачем это ему нужно. Нематериальные, то есть digital-предметы, используют для взаимодействия в виртуальной реальности. Так, во многих онлайн-играх есть возможность покупать какие-то вещи внутри игры, например, новую броню. Ее приобретают, как правило, для того, чтобы другие пользователи увидели и оценили. Вот и цифровая одежда - это история про обладание. Вы можете купить в метавселенной вещи люксовых брендов и "поставить" это в своем статусе в соцсетях, чтобы все знали, что у вас есть NFT от известного дизайнера. По сути это то же самое, что и в обычной жизни: вы покупаете узнаваемое украшение или сумочку, и все это видят. Это подчеркивает ваш статус, но в данном случае в соцсетях".

На стыке вселенных

Впрочем, у виртуальной моды есть множество разновидностей. Одна из них - "фиджитал". Вообще это понятие означает соединение цифровой и физической вселенных, а в дизайне одежды делает возможным создание одного и того же костюма для себя и своего интернет-аватара. Но все же самый простой способ использования виртуальной одежды - онлайн-примерочная, которая помогает выбрать себе гардероб по фигуре, не выходя из дома. Один из участников "Российской креативной недели" Никита Никитин, директор по инновациям компании Texel, пояснил: "У разных фирм разные размерные сетки, но я не знаю, кто в наше время еще занимается обмером своего тела рулеткой, чтобы заказать подходящий костюм. Сейчас можно зайти на сайт интернет-магазина, найти нужные товары и примерить их виртуально. Для этого следует открыть интернет-примерочную, ввести свой возраст, вес и рост, ответить на уточняющий вопрос о типе фигуры. Это та информация, которую, как правило, все о себе знают. На основании этих данных программа выбирает из 300 тысяч имеющихся сканов человеческих фигур максимально приближенную к вашей, после чего сопоставляет ее с размерной сеткой нужного магазина. Если вы загрузите свою фотографию, программа "наденет" на вас выбранные вещи, чтобы вы увидели, как они будут смотреться на вашей фигуре. Единственный недостаток этой системы: она рекомендует модели только в вашем размере. Посмотреть, как вы будете выглядеть в выбранной футболке, но на размер больше, пока не получится".

Комментарий

Натали де Шан, исследователь моды:

Цифровые технологии уже давно вошли в модную индустрию и, как правило, использовались дизайнерами, чтобы эпатировать публику. Однако широкое распространение виртуальность в моде получила с началом пандемии коронавируса, когда дизайнеры и модные дома ушли на самоизоляцию, а модные показы были отменены и проводились онлайн. Магазины перестали принимать покупателей. Именно тогда исследователи громко заговорили о феномене виртуальной моды. Но может ли цифровая мода заменить обычную? Только если человек перестанет существовать физически и сохранится в виде нейросети. Живому человеку из плоти и крови всегда будет нужна одежда, ведь она выполняет множество функций, среди которых - защита от погодных условий, демонстрация статуса и т.д. Даже в жарких странах, где племена аборигенов до сих пор носят минимум вещей, есть какие-то модные атрибуты, например, украшения. Нет, физическая мода для живых людей никуда не денется. Вопрос в ее масштабах.