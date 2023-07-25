Хилтон повторила образ из «Убить Билла» в огромных сапогах Crocs

Американская актриса и модель Пэрис Хилтон стала лицом новой рекламной кампании бренда Crocs. Об этом сообщает Hypebeast.

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На прошедшей Неделе моды в Париже мужской сезон SS24 был представлен целый ряд ярких обувных новинок, но одним из самых обсуждаемых моментов стал дебют TOMM¥ €A$H в коллаборации MSCHF Big Yellow Boots Crocs. Во вторник, 25 июля, бренд MSCHF объявил дату запуска новой коллекции ботинок на сайте и в приложении — 9 августа в 14:00.

Новые модели имеют ту же форму, что и Big Red Boots от MSCHF, но Crocs использовал элементы своего Classic Clog в верхней части. По всей носочной части расположены перфорированные отверстия. Логотип Crocs находится внутри черных значков, соединяющих пятку с основанием.