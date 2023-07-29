Летом хочется всегда носить красивые и женственные образы, которые не скрываются под длинными пуховиками, поэтому женщины стараются подбирать красивые наряды.

© Соцсети

Вместе с этим летом стоит жара, которая не дает красиво одеваться. В итоге вместо роскошных платьев приходится надевать шорты и топы, в которых не жарко. Косметика начинает плыть, а на футболках выступают пятна от пота. В материале “Рамблера” — о том, как выглядеть дорого летом.

Видео дня

Натуральные ткани

Лен, плотный хлопок и шелк хорошо держат форму и пропускают воздух. В одежде из этих материалов вы точно будете выглядеть дорого, если будете правильно ухаживать за своими вещами. Кроме того, можно выбирать разные фасоны одежды, не боясь, что в них вам будет слишком жарко. Поэтому натуральные ткани — идеальный вариант для летнего гардероба.

Рубашки вместо футболок

Если вы привыкли носить все вещи с белой футболкой, то попробуйте заменить ее на рубашку. Вы увидите, что так ваши образы становятся более лаконичными и элегантными. Белая рубашка придает деловой вид и смотрится гораздо выигрышнее, чем растянутая футболка, которая уже потеряла первоначальный цвет. Она тоже подойдет к любым шортам и юбкам. А если вы испытываете дискомфорт при ношении рубашки, то можете накинуть ее сверху на топ.

Маникюр и педикюр

Не забывайте об уходе не только рук, но и ног. Летом даже в городе сандалии с открытым носом смотрятся гораздо выигрышнее, чем трендовые балетки. Поэтому не забывайте о педикюре. Не обязательно ходить в салон каждые две недели. Его можно сделать и дома. Главное — вовремя подпиливать и обрезать ногти. По желанию их можно покрывать лаком. И не забывайте про уход за стопами. Это связано не только с эстетикой и внешним видом, но и здоровьем.

Природные цвета