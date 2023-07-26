Кендалл Дженнер стала лицом новой рекламы Calvin Klein

Младшая сестра Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен Кендалл Дженнер снялась в новой рекламе бренда Calvin Klein. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Перед камерой Кендалл Дженнер позировала в джинсовом костюме: брюках и куртке на голое тело. Волосы модель распустила и позировала в рекламе без макияжа. Образ дополнили лаконичные серьги и кольца.

Новый пост набрал более трех миллионов лайков. В комментариях поклонники восхищались фигурой Кендалл Дженнер: "Ты — совершенство", "Идеальная фигура", "Выглядишь невероятно", "Кендалл — красотка! Очень горячие фотки", "Завидуем такой фигуре", "Муза и икона стиля", "Невероятно сексуальная", "Невозможно прекрасна", "Шикарна", "Ваша фигура — произведение искусства", "Вы — королева", "Какая вы красотка, просто бомба".