Алессандра Амбросио снялась без макияжа для журнала Vogue

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио стала лицом нового выпуска журнала Vogue Mexico. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.
42-летняя супермодель появилась на обложке августовского номера мексиканского Vogue. Перед камерой она позировала без макияжа и укладки, в белой рубашке.
Съемка проходила на песочном пляже у океана. На других фотографиях она позировала в желтом бикини, бомбере, свитере, топах и платье с разрезом на спине. Главной темой журнала стал минимализм, который стилисты старались передать и в образах модели.
Поклонников восхитила естественная красота модели. "Вы нереальная", "Красотка", "Разбила сердце", "Вау", "Похитительница сердец", "Великолепна", — написали пользователи соцсетей.
Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.