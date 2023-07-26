Алессандра Амбросио снялась без макияжа для журнала Vogue

42-летняя супермодель появилась на обложке августовского номера мексиканского Vogue. Перед камерой она позировала без макияжа и укладки, в белой рубашке.

Съемка проходила на песочном пляже у океана. На других фотографиях она позировала в желтом бикини, бомбере, свитере, топах и платье с разрезом на спине. Главной темой журнала стал минимализм, который стилисты старались передать и в образах модели.