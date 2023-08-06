Как одеться, если вас пригласили на свадьбу летом
Теплые, беззаботные летние месяцы — идеальное время года для проведения свадьбы. Кто не захочет произнести клятву о любви в лучах солнца у ротонды, окруженной свежими цветами? Для гостей приглашение на свадьбу летом с одной стороны радостная новость, а с другой, серьезная проблема — что же выбрать в качестве наряда на такое важное торжество?
"Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Барбикор
Весь мир будто сошел с ума из-за премьеры картины "Барби" с Марго Робби. Все вокруг стало розовым: малиново-конфетным. Сода, конечно, быстро адаптировала этот тренд. Выбирайте платье или даже костюм любого из оттенков розового и не прогадаете. Только будьте внимательны с фасоном — пусть он будет не детским, а элегантным и простым.
Платья-комбинации
Такой вариант остается популярным вот уже который сезон. На свадьбу стоит надевать комбинации в пол и сочетать их с массивными украшениями и туфлями на высокой платформе. Это беспроигрышный и простой вариант.
Юбка-баллон
Вместо платья можно выбрать юбку и блузу, тем более, что макси юбки сейчас актуальны как никогда. Самая трендовая модель-юбка баллон. Выбрав ее для торжества вы будете и женственной, и достаточно "вечерней", и суперстильной гостьей.
Всюду цветки
Самая трендовая деталь сезона — объемные розы. Выбирайте платья с нашивками в виде цветов — сейчас это очень актуально. В моде все нежное и хрупкое.
Корсеты в массы!
Корсеты сейчас особенно популярны в соцсетях. Каждая девушка мечтает подобрать хороший топ-корсет, который украсит ее фигуру. Попробуйте поискать свой и сочетайте его с широкими атласными брюками. Гости не смогут оторвать от вас глаз.