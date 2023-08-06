Как одеться, если вас пригласили на свадьбу летом

Теплые, беззаботные летние месяцы — идеальное время года для проведения свадьбы. Кто не захочет произнести клятву о любви в лучах солнца у ротонды, окруженной свежими цветами? Для гостей приглашение на свадьбу летом с одной стороны радостная новость, а с другой, серьезная проблема — что же выбрать в качестве наряда на такое важное торжество?

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"Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Барбикор

Соцсети/shopp&chill

Весь мир будто сошел с ума из-за премьеры картины "Барби" с Марго Робби. Все вокруг стало розовым: малиново-конфетным. Сода, конечно, быстро адаптировала этот тренд. Выбирайте платье или даже костюм любого из оттенков розового и не прогадаете. Только будьте внимательны с фасоном — пусть он будет не детским, а элегантным и простым.

Платья-комбинации

Соцсети/Асмат Чкотуа

Такой вариант остается популярным вот уже который сезон. На свадьбу стоит надевать комбинации в пол и сочетать их с массивными украшениями и туфлями на высокой платформе. Это беспроигрышный и простой вариант.

Юбка-баллон

Соцсети

Вместо платья можно выбрать юбку и блузу, тем более, что макси юбки сейчас актуальны как никогда. Самая трендовая модель-юбка баллон. Выбрав ее для торжества вы будете и женственной, и достаточно "вечерней", и суперстильной гостьей.

Всюду цветки

Соцсети

Самая трендовая деталь сезона — объемные розы. Выбирайте платья с нашивками в виде цветов — сейчас это очень актуально. В моде все нежное и хрупкое.

Корсеты в массы!

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