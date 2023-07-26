Стилист Александр Рогов рассказал о главном тренде нового сезона
Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал одежду со змеиным принтом одним из главных трендов будущей осени. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
По словам стилиста, в новом сезоне будет особенно популярен принт под рептилию. Александр Рогов посоветовал обратить внимание на модели из эко-кожи, в частности, юбки, куртки и плащи. Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей. Так, например, модели Кендалл Дженнер и Белла Ходит носят брюки со змеиным принтом, а Рианна недавно появилась на публике в соответствующем тренче.
Александр Рогов регулярно делится с подписчиками своими советами по стилю. Недавно стилист дал совет девушкам, которые вечно мучаются перед выбором, что надеть на встречу.
«Не знаете что надеть? Самое универсальное и всегда актуальное сочетание — это белая рубашка + джинсы, а акценты можно расставить с помощью аксессуаров», — написал Рогов.
Говоря о модных летних аксессуарах, Рогов посоветовал делать ставку на «надувные» очки в массивной выпуклой оправе.
«Надувные» очки LOEWE — главный модный аксессуар этого лета!» — написал Рогов в своем блоге.
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