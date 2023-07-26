Рогов рассказал о главном тренде нового сезона

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов назвал одежду со змеиным принтом одним из главных трендов будущей осени. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам стилиста, в новом сезоне будет особенно популярен принт под рептилию. Александр Рогов посоветовал обратить внимание на модели из эко-кожи, в частности, юбки, куртки и плащи. Он также отметил, что этот тренд пользуется популярностью у многих знаменитостей. Так, например, модели Кендалл Дженнер и Белла Ходит носят брюки со змеиным принтом, а Рианна недавно появилась на публике в соответствующем тренче.