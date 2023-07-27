Из каких материалов выбрать комфортную в жару одежду
Чтобы чувствовать себя комфортно в жару, важно правильно подбирать ткань для летнего времени года. При этом принято считать, что главное – отказаться от синтетики, однако многие бренды сегодня производят одежду из синтетических тканей, которая даже обеспечивают выведение влаги с кожи. Поэтому главное правило: избегать обтягивающей и темной одежды.
Об этом «Газете.Ru» рассказал производитель одежды, создатель и генеральный директор компании-производителя спортивной одежды Forward Виталий Цыганков.
«Отказываться от любимых тканей совсем не обязательно, главное – оценить их характеристику. А если хочется найти универсальный материал, то это, конечно, хлопок – база для любого времени года. Хлопок не позволит телу перегреться на солнце, но и поможет хорошо впитать пот, поддержать нормальную температуру тела», – сообщил эксперт.
По его словам, куда более важно в жару не подобрать ту или иную ткань, а отказаться от слишком обтягивающей одежды для прогулок в жаркие дни лета, потому что они могут привести к перегреву.
«Ваше тело будет взято в тиски со всех сторон, если это еще и синтетическая ткань, то есть большая вероятность натирания кожи. Кроме того, такие вещи быстро не впитывают пот, оставляя разводы на материале, поэтому лучше выбирать свободные вещи», – констатировал Виталий Цыганков.
Еще одно важное правило летом – носить светлую одежду. Как правило, темный цвет больше притягивает солнечные лучи и риск получить солнечный удар возрастает. Необходимо носить пастельные тона, бежевые и белые вещи. Они менее всего склонны нагреваться в жаркую погоду.