Ким Кардашьян замечена с редкой сумкой стоимостью более $300 тысяч

Бизнесвумен и звезда реалити Ким Кадашьян посетила футбольный матч между командами "Пари Сен-Жермен" и "Аль-Насср" в Японии. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки.

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42-летняя Ким Кардашьян была одета в обтягивающий топ с глубоким декольте, объемные кожаные брюки от Balenciaga и синие туфли на высоком каблуке.

В качестве аксессуара бизнесвумен выбрала одну из самых дорогих дизайнерских сумок в мире - Hermès Birkin из крокодиловой кожи.

По данным журналистов, цена сумки Ким Кардашьян может составлять от $300 до $600 тыс.

По данным аналитической компании Slingo, модель Hermès Birkin третий год подряд остается самой желанной сумкой для покупателей во всем мире. Несмотря на высокую цену, популярность сумки не падает, более того, за последние три года число запросов на нее только увеличилось. Если в 2020 году среднемесячное количество запросов на сумку составляло 149 тысяч, то в 2023 году этот показатель увеличился на 19% и достиг почти 160 тысяч.

В Slingo уточнили, что запросы резко выросли после новости о смерти Джейн Биркин, в честь которой была названа сумка. На сегодняшний день цена на классическую модель Birkin начинается от $12 тыс. и может доходить до сотен тысяч в случае, если она выполнена из кожи экзотических животных или декорирована драгоценными камнями и металлами.