4 универсальные мужские вещи, которые украсят девушку

Унисекс давно стал трендом. Стилисты thevoicemag.ru назвали четыре мужские вещи, которые будут хорошо смотреться на девушке любого возраста.

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Строгий пиджак отлично подойдёт как модель оверсайз. Такую вещь не всегда можно найти в женском отделе в магазине, а вот в мужском изделий много. При этом по качеству они часто бывают лучше, чем женские.

Классические брюки тоже можно взять из мужского гардероба, их стоит носить на бёдрах. Так что не следует бояться, что они будут большими.

Рубашка бойфренда – ещё один хороший вариант разнообразить гардероб. Можно надеть галстук и повторить главные тренды 2023 года.