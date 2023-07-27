Названы купальники, привлекающие внимание мужчин
Имидж-стилистка Елена Бестави назвала россиянкам модели купальников, которые привлекают внимание мужчин. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.
В первую очередь эксперт отметила монокини или трикини.
«Эти фасоны позволяют оголить чуть больше, чем закрытые, слитные купальники. Но и не показывают его так откровенно, как, например, бикини. Получается легкая недосказанность, которая так привлекает мужские взгляды», — рассказала она.
Кроме того, Бестави посоветовала присмотреться к вариантам, которые скрывают недостатки фигуры, но при этом подчеркивают ее достоинства. Вдобавок специалистка рекомендовала сделать выбор в пользу моделей с леопардовым или цветочным принтом.
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