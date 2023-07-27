Как выбрать женские кроссовки для бега: основные характеристики

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Удачно выбранные кроссовки — это не только снижение риска получить травму и залог комфорта, но и фактор, увеличивающий шансы на достижение успеха в тренировках. Согласитесь, в идеально сидящей обуви вы куда охотнее будете выходить на пробежку и, скорее всего, не станете отлынивать. Что это даст? Возможность прогрессировать в беге и улучшать свою физическую форму.

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Так что выбором кроссовок пренебрегать не стоит. Подойти к нему нужно основательно. Не хватайте первую попавшуюся пару, которая просто понравилась по цвету или дизайну. Совет особенно актуален с учётом того, что мы говорим о специфике женского выбора. Представительницы слабого пола часто ориентируются исключительно на внешний вид. Это тоже немаловажно, но не является определяющим фактором, когда мы говорим об изделии, процесс эксплуатации которого связан с рисками для здоровья.

Если вы думаете, что речь о том, чтобы правильно выбрать размер и посадку по ноге, то и это ещё не всё. Анатомические особенности стопы, тип бега, специфика подошвы, используемые материалы, наличие дополнительных функций — вот те моменты, на которые нужно обращать внимание, если хочется выбрать свои идеальные беговые кроссовки. Начнём с универсальных правил, а затем рассмотрим женскую специфику.

Анатомия кроссовок для бега

Кроссовки для бега в основной своей массе — максимально лёгкая и мягкая обувь. Материал верха в любительских, полупрофессиональных и профессиональных парах – это обычно синтетика. По сравнению с натуральными они лучше отводят тепло и влагу, а также быстрее сохнут, обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и помогают предотвратить появление неприятного запаха.

В таких кроссовках будет комфортно и летом, и в холодное время года. Для защиты от непогоды производители обрабатывают верх пропиткой или встраивают в ткань специальную мембрану GoreTex.

От кроссовок из натуральных тканей, кожи и кожзама стоит отказаться. В них вашим ногам будет некомфортно, даже если пара хорошо сидит и подходит по размеру.

Подошва состоит из двух основных элементов: амортизационного слоя и протектора. Амортизация обычно достигается за счёт пены (иногда — более эластичных аналогов резины, геля или воздушной прослойки). Здесь при выборе пары важно учесть тип поверхности, по которой вы планируете бегать.

Для беговых дорожек или специальных покрытий на стадионе подойдут пары со средней амортизацией. А вот для бега по пересечённой местности, асфальту или грунту подошва должна быть более мягкой и упругой, чтобы снизить ударную нагрузку на суставы.

Рисунок протектора также выбирается в зависимости от типа поверхности. Чем более неровный беговой трек, тем он агрессивнее.

Определение типа стопы и пронации

Для того чтобы обувь хорошо сидела на ноге и обеспечивала безопасность тренировок, недостаточно выбрать пару по размеру. У большинства из нас ввиду индивидуальных анатомических особенностей строения ног ступня завалена внутрь (пронация) или наружу (супинация).

В профессиональных спортивных магазинах часто представлена услуга по проведению теста на форму стопы. Он выполняется на специальной платформе Presscan. Похожую услугу предоставляют ортопедические салоны при производстве индивидуальной обуви.

Чуть менее точный тест можно провести и в домашних условиях. Достаточно мокрой ступнёй встать на лист ноги, а затем посмотреть на след. Если отпечаталась вся ступня целиком, то ступня завалена внутрь, если отпечатались только пятка и зона перед пальцами — наружу. В норме пальцы и пятку на следе должен соединять перешеек толщиной в пару сантиметров.

Свой тип пронации также можно определить по износу уже имеющейся обуви. Обратите внимание, какая сторона подошвы сильнее продавлена. Для разных типов стопы существуют специальные кроссовки: одни поддерживают внутренний свод, другие — опорную часть. Эта информация у кроссовок для бега указывается на этикетке.

Подбор размера и посадки кроссовок

В спортивных магазинах обычно представлены специальные коврики от разных производителей. Встав на рисунок, максимально совпадающий с вашим следом, можно точно определить размер. Но важно учитывать, что у разных производителей размерные сетки могут отличаться.

Если такой возможности нет, можно измерить расстояние от пятки до большого пальца в сантиметрах и при выборе ориентироваться на это значение.

Беговые кроссовки рекомендуют покупать с запасом в 5–7 мм (при надетом на ногу носке). Дело в том, что во время тренировок размер ноги слегка увеличивается. Чтобы избежать возможных мозолей и другого дискомфорта, лучше изначально оставить небольшое свободное пространство.

Какие ошибки могут допускать при выборе размера женщины? Обладательницы небольшой стопы иногда отдают предпочтение детским моделям. Дело в том, что в обеих линейках есть кроссовки 35–38-го размеров, при этом детские могут стоить в два раза дешевле. Желание сэкономить понятно, но в данном случае лучше этого не делать.

Во-первых, стопа взрослой женщины при прочих равных параметрах будет шире, чем у ребёнка. При интенсивном беге появляется риск возникновения боли, образования мозолей и даже получения травмы. Во-вторых, у детских моделей хуже амортизация.

Различные виды кроссовок для бега

Глобально можно выделить четыре основных типа поверхности. Для каждого из них нужна особая обувь:

бег по твёрдым поверхностям (асфальт и жёсткое ровное покрытие) — мягкие кроссовки с хорошей амортизацией;

бег по прорезиненному покрытию на стадионе и специальным дорожкам — базовые кроссовки со средней амортизацией и почти без рисунка протектора;

бег по грунту — более жёсткие кроссовки с выраженным рисунком протектора;

бег по пересечённой местности (трейлраннинг) — кроссовки с агрессивным протектором, хорошей амортизацией, специальными бамперами для защиты от ударов и иногда с карбоновой пластиной для защиты от пробития подошвы.

Выбор женских кроссовок для бега

Чем же отличаются женские модели? Самое главное — полнотой колодки. Речь про ширину кроссовка в самом широком месте стопы. Кроме того, есть разница в размерах и степени амортизации: женщины в среднем весят меньше мужчин и больше детей. Также, разумеется, будет специфика по расцветкам.

Итак, главное, что нужно понимать — ни в коем случае нельзя покупать кроссовки из мужской или детской линейки (даже если они нужного размера). Такая обувь в любом случае будет отличаться габаритами, а даже самая маленькая разница (всего в пару миллиметров толщины) при беге может играть решающее значение.

Что касается разницы в амортизации, то тут неверный выбор пары может привести к повышению нагрузки на суставы. В «своей» линейке вы найдёте кроссовки, которые разработаны под анатомию женской стопы — как правило, более узкой и с меньшим подъёмом.

Пожалуй, одно из самых главных универсальных правил — кроссовки нужно выбирать, опираясь на собственные ощущения. Именно поэтому очень важна основательная примерка. Она позволяет оценить уровень комфорта в разных парах и отдать предпочтение той, в которой вам более свободно и легко.

И снова напоминание для девушек: внешний вид и цвет здесь решающей роли не играют. Да, всё это будет влиять на мотивацию и желание тренироваться, но функциональность гораздо важнее.

Бренды и модели

Важно понимать, что хорошие беговые кроссовки не могут быть дешёвыми. Идеальное соотношение цена/качество достигается в средней ценовой категории — от 6–7 до 15 тысяч рублей. Такая обувь сочетает в себе все необходимые технологии и характеристики, при этом не содержит дополнительных фишек, важных исключительно профессионалам.

У всех популярных спортивных брендов есть свои топовые беговые линейки:

у Asics — Nimbus. Максимально мягкие и комфортные модели со специальным гелем в качестве амортизатора;

у Nike — Pegasus. Такая пара идеально подходит для бега по асфальту;

у adidas — Ultraboost. Здесь в качестве амортизатора используется специальная пена, которая не замерзает и не деформируется даже зимой;

у Saucony — Triumph. Предназначены для бега на длинные дистанции.

Какие женские модели стоит рассмотреть?

Nike Air Zoom Pegasus 39

Puma Magnify Nitro Surge

Saucony Triumph 20

Hoka One One Clifton 8

Demix Gravity

Сроки службы и уход

Основное правило — беговые кроссовки нельзя стирать, иначе модель деформируется и придёт в негодность (даже при бережной стирке). Вместо этого специалисты рекомендуют ручной уход: специальные пенки для очищения, спреи-пропитки — для защиты от влаги, влажные салфетки — для удаления свежих загрязнений. Таким образом удастся сохранить обувь в первозданном виде на протяжении всего срока службы. В среднем он составляет 1–1,2 тыс. км пробега, но точное значение может меняться в зависимости от типа поверхности, сезона и интенсивности тренировок.

Следить за пробегом кроссовок можно с помощью специальных программ для смартфонов, умных часов и фитнес-браслетов, где вы будете отмечать продолжительность тренировок.

Важное условие: если по истечении 1,2 тыс. км пробега кроссовки визуально выглядят свежими, их всё равно лучше заменить — амортизационные свойства у такой модели значительно хуже, чем у новой пары, даже при отсутствии внешних признаков износа подошвы.

Выбор беговых кроссовок — задача хоть и крайне ответственная, но не слишком сложная. Достаточно определиться с типом бега и поверхности, точно узнать свой размер и анатомическую форму стопы, а также подобрать модель по вкусу, чтобы одного внешнего вида пары хватало для мотивации.