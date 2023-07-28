Как носить прозрачные вещи и не выглядеть вульгарно

Еще сезонов пару сезонов назад прозрачные платья, которые тут же прозвали «голыми», появлялись лишь на красных дорожках. В них блистали Бейонсе и Дженнифер Лопес, Леди Гага и множество других знаменитостей. Но в этом году прозрачные вещ стали настоящим хитом, их можно надевать почти куда угодно. Однако, чтобы не выглядеть вульгарно, стоит соблюдать несколько правил.

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Прозрачный верх

Один из главных трендов — прозрачные блузки. Они могут быть любого оттенка, при этом всегда смотрятся женственно и кокетливо. Конечно, в офис такую рубашку надевать не стоит, но на вечеринке или свидании она будет уместна. Сочетайте блузу с классическими джинсами, строгими брюками, а чтобы сделать образ игривым, но аккуратным, наденьте прозрачную рубашку с прямым пиджаком.

Прозрачная юбка

Этот элемент гардероба очень противоречив: с его помощью можно создать кокетливый, женственный образ, но, если подойти к созданию наряда неосторожно, то есть риск выглядеть вульгарно.

Чтобы этого не допустить, выбирайте юбку с закрытым верхом и прозрачным низом, пусть прозрачный материал струится от бедра или колена. Дополните наряд джемпером оверсайз или лаконичной широкой футболкой. А полностью прозрачные модели все же лучше оставить для пляжных вечеринок, там они вполне уместны.

Голые платья

Если вы не планируете выход на красную дорожку, то от полностью прозрачного платья стоит отказаться. В реальной жизни они вряд ли будут уместны. Зато вариант с дополнительной сорочкой — отличный вариант и для офиса, и для вечеринки. В таком случае прозрачная ткань струится у ног, на руках, в зоне декольте. Это выглядит невероятно женственно и нежно. В таком наряде вы точно не останетесь без внимания.

Отдельные детали