Показы Victoria's Secret вернутся в новом формате

«Как мы уже рассказывали ранее, миссия нашего бренда остается нашим ведущим принципом работы. Она приведет нас на новый уровень, в том числе вернет в рейтинг лучших маркетинговых и развлекательных стратегий будущего. Мы перевернули философию бренда с ног до головы, чтобы отразить то, кем мы теперь являемся», — сообщил Тим Джонсон.