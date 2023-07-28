Показы Victoria's Secret вернутся в новом формате

26 сентября на платформе Prime Video состоится премьера нового шоу The Tour от бренда Victoria's Secret. Об этом сообщает USA Today.
О возобновлении показов под названием The Victoria's Secret World Tour впервые объявил финансовый директор бренда Тим Джонсон во время отчета о прибылях и убытках компании за четвертый квартал. Теперь он раскрыл новый формат шоу. Помимо дефиле в видео будет включен документальный фильм с закулисными кадрами, личными историями и рассказом о новой инклюзивной стратегии бренда.
«Как мы уже рассказывали ранее, миссия нашего бренда остается нашим ведущим принципом работы. Она приведет нас на новый уровень, в том числе вернет в рейтинг лучших маркетинговых и развлекательных стратегий будущего. Мы перевернули философию бренда с ног до головы, чтобы отразить то, кем мы теперь являемся», — сообщил Тим Джонсон.
Фильм на канале Prime Video будет доступен в более чем 50 странах, в нем примут участие известные супермодели и музыкальные гости.