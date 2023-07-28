Стилист назвала самый модный цвет одежды на осень

Стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала россиянам самый модный цвет одежды на осень 2023 года. Соответствующий комментарий публикует портал «А теперь внимание».

По словам собеседницы издания, в будущем сезоне самым актуальным оттенком станет розовый. Специалистка рассказала, что данный цвет уже сейчас набирает стремительную популярность, однако предстоящей осенью он побьет все рекорды.

«Новый тренд — это розовый, потому что вышел нашумевший на весь мир фильм "Барби". Теперь все бренды делают коллаборации, розовые коллекции и многое другое», — пояснила Абабкова.