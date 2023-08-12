Трендовые вещи осени, которые можно купить сейчас

Закупиться на летних распродажах к осени возможно даже теми вещами, которые останутся трендами в следующем сезоне. Не упускайте возможность и начните готовиться к осени.

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О трендовых вещах осени, которые уже продаются в магазинах, — в материале “Рамблера”.

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Джинсы с низкой посадкой

Несмотря на все протесты стилистов о том, что джинсы с низкой посадкой остались в прошлом, они уверенно отстаивают свои позиции вот уже несколько сезонов подряд. Осенью носите их с лонгсливом и свитером с горлом. Еще один интересный прием: наденьте белую рубашку, а сверху кроп-топ. Такой верх можно комбинировать с пиджаками и тренчами.

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Золото и серебро

Одежда и аксессуары серебряного и золотого цветов стали настоящими хитами весны и лета. Даже масс-маркет начал выпускать одежду цвета металлик. Осенью не отказывайтесь от этих цветов. Выбирайте деним с подобным покрытием, куртки и сапоги. Чем ярче вы будете сиять, тем лучше.

Прозрачные топы

Это — еще одна вещь, которая вернулась к нам из нулевых. Под нее можно надевать нижнее белье или кроп-топы, а сверху надевать пиджаки разных цветов и фасонов. Сочетайте с джинсами, брюками и юбками — всем, на что у вас хватит фантазии.

Платки

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Платок стал самым трендовым аксессуаром лета. Он завоевал славу настолько, что его продолжили носить в качестве топов. Осенью платок на голое тело носить не получится, поэтому используйте его как аксессуар: повяжите на голову, резинку для волос, на сумку или в качестве браслета. Чем ярче будет платок, тем сильнее будет акцент в образе, который будет приковывать внимание. Не стесняйтесь экспериментировать и подбирайте платки с принтами и яркими акцентами.

Цвет “Барби”