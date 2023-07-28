Томатная девушка: главный тренд лета родом из 70-х

Он больше, чем модная тенденция или стиль.

Скорость смены трендов поражает воображение. Совсем недавно все покупали бирюзовые тени и носили блестящие топы, чтобы вписаться в стиль «Русалочки», через пару месяцев мир завоевал ярко-розовый «Барбикор». А теперь молодые люди и девушки очарованы новой тенденцией с милым и немного странным названием «Томатная девушка».

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Кто такая «Томатная девушка»?

Если вы представили, прочитав это словосочетание, раскрасневшуюся после пробежки или от смущения барышню, то вы далеки от истины. Термин «томатная девушка» зародился в одной из социальных сетей. По неизвестной причине, так окрестили эстетику итальянских женщин прошлых десятилетий.

Представьте, легкую, счастливую женщину, чьи волосы треплет ветерок. Она подставляет лицо под лучи солнца, наслаждается погодой, видом на море, тем, как колышется вокруг ног ее льняной или шелковый сарафан. Такая барышня с радостью проживает каждый день, не спеша, ничего никому не доказывая. Она давно поняла, что главное в жизни — жить, находить радость в каждом дне и быть беззастенчиво довольной собой.

Эстетика «Томатной девушки»

Самыми яркими реферансами к новому тренду, пожалуй, можно назвать Софи Лорен или героинь старых итальянских фильмов: «Укрощение строптивой», «Запах женщины», «Самая красивая жена».

Главный аспект тренда — естественность и натуральность. Минимум яркого макияжа, минимум укладочных средств. «Томатные девушки» выглядят так, словно совсем не прилагали усилий, чтобы быть привлекательными.

Они — воплощение «медленной жизни»: долгого завтрака по утрам, неспешных прогулок, чтения книги после обеда.

В гардеробе «томатной девушки» много одежды из натуральных тканей, наряды удобные, женственные, но не вычурные. Сарафаны, топы, летящие юбки и шелковые платочки, широкие темные очки — все это про нее.

И все же «томатная девушка» — это не про внешность или стиль, а про образ жизни, про восприятие себя и окружающих. Если вы замедлитесь, перестанете спешить и начнете больше времени проводить с собой, замечая радостные мелочи, то вскоре и наряды, и макияж изменятся сами по себе.