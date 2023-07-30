Джиджи Хадид в обтягивающем платье снялась на вечеринке Miu Miu

Супермодель Джиджи Хадид пришла в лаконичном образе на вечеринку Miu Miu Summer Club в Малибу. Об этом сообщает People.

© Газета.ру

Для выхода на публику супермодель предпочла обтягивающее черное платье с логотипом Miu Miu. Образ дополнили высокие белые носки, черные ботинки, белая сумка и солнцезащитные очки.

Вечеринка была приурочена к выходу новой рекламной кампании осенне-зимней коллекции, в которой приняли участие Эмма Коррин, Миа Гот, певица Этель Кейн и другие модели. Мероприятие посетили амбассадоры бренда актриса Миа Гот, стилистка бренда Лотта Волкова, дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон, звезда сериалов Наташа Лионн, блогер Белла Порч, актриса Эмили Браунинг и другие селебрити.