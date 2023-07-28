Россиянам назвали необходимую одежду для отпуска

Модельер Наз Маер назвал россиянам необходимую одежду для отпуска. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

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Так, в первую очередь эксперт внес в данный список белую рубашку-оверсайз и пижамный костюм. По словам Маера, штаны упомянутого комплекта являются универсальными, поскольку их можно сочетать с базовой майкой, соломенной шляпой и босоножками.

Кроме того, специалист посоветовал обратить внимание на платье-комбинацию.

«Вы можете надевать его самостоятельно, миксовать с пресловутой белой рубашкой для вечера или с футболкой под низ — для прогулки. Напоминаю, что шелковая комбинация прекрасно сочетается с шерстяными вещами», — отметил он.

Помимо прочего, актуальными вещами для отдыха станут джинсовые шорты и льняной костюм. Подобные предметы гардероба можно носить не только с футболками и майками, но и с купальником.