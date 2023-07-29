Названы семь признаков, которые выдают россиянок на отдыхе

Находясь за границей в сезон летних отпусков, можно легко «обнаружить» в толпе российскую туристку. Девушек выдают семь признаков внешнего вида.

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Так, зачастую россиянки отправляются на отдых с каблуками. Эффективность, тренды и комфорт отходят на второй план, если девушка хочет почувствовать себя неотразимой, а заодно визуально добавить себе стройности. Например, обувь на шпильках девушки могут выбрать для похода на вечернюю прогулку или ужин.

Еще одним отличительным признаком россиянки на отдыхе является укладка. О ней девушка готова заботиться каждое утро, используя не только фен в гостинице, но и привычные средства для стайлинга, привезенные из дома: щипцы, плойки, лаки и другие.

Также заметной чертой являются наращенные ресницы. Процедура пользуется большой популярностью в России. Прибегая к ней, россиянки добиваются драматического взгляда и при этом экономят время на макияже глаз. Они могут не беспокоиться, что косметика смоется при купании.

Макияж тоже становится характерным признаком жительницы России на отдыхе. С собой девушки везут большой «арсенал» косметических средств, чтобы выглядеть идеально в любой ситуации — на прогулках, у моря или бассейна, за завтраком.

Еще одним отличительным признаком россиянки в путешествии можно считать брендовые вещи. Оригиналы или реплики сочетаются в едином образе, в котором в глаза бросаются логотипы именитых брендов, дополненные сумочкой люксового сегмента.

С собой на отдых девушки из России непременно берут популярные парфюмы. Аромат используется постоянно: в любое время суток и по различным поводам, будь то прогулка, обед или выход к морю. Чаще всего это цветочные, фруктовые или пряные парфюмы.

Узнать россиянку в толпе можно по ухоженным рукам с эффектным маникюром. Это могут быть длинные ногти или классический френч, передает StarHit.