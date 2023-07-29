6 платьев, которые не стоит надевать после 30 лет
Стилисты рекомендуют взрослым женщинам избегать некоторых моделей платьев после 30 лет.
Эти модели могут создавать неприятные визуальные эффекты и нелепо смотреться.
Платья с вшитой резинкой следует избегать, так как они редко выглядят дорого и аккуратно. Эти модели также могут обнажать колготки и нижнее белье, что нежелательно.
Платья с очень большими рукавами также не рекомендуются, так как они могут создавать нелепый эффект. Однако, платья с небольшими рукавами-фонариками будут выглядеть аккуратно и гармонично.
Платья из бархата могут добавить лишний объем фигуре, за счет своего блеска.
Кружевные платья с подкладкой также не стоит выбирать, так как они могут выглядеть неопрятно.
Платья-водолазки подчеркивают недостатки фигуры и стоит их избегать.
Стараться не надевать платья-комбинации с кружевом, так как они слишком напоминают ночное белье и не подходят для повседневного гардероба.