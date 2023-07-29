6 платьев, которые не стоит надевать после 30 лет

Стилисты рекомендуют взрослым женщинам избегать некоторых моделей платьев после 30 лет.

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Эти модели могут создавать неприятные визуальные эффекты и нелепо смотреться.

Платья с вшитой резинкой следует избегать, так как они редко выглядят дорого и аккуратно. Эти модели также могут обнажать колготки и нижнее белье, что нежелательно.

Платья с очень большими рукавами также не рекомендуются, так как они могут создавать нелепый эффект. Однако, платья с небольшими рукавами-фонариками будут выглядеть аккуратно и гармонично.

Платья из бархата могут добавить лишний объем фигуре, за счет своего блеска.

Кружевные платья с подкладкой также не стоит выбирать, так как они могут выглядеть неопрятно.

Платья-водолазки подчеркивают недостатки фигуры и стоит их избегать.