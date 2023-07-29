Tiffany & Co. и Бейонсе представили новую коллаборацию

Tiffany & Co. представили новую лимитированную коллекцию Return to Tiffany X Beyoncé. Коллаборация посвящена масштабному мировому турне Renaissance World Tour и вдохновлена культовыми аксессуарами 1969 года. В линейке будут фирменные брелки от ювелирного дома, на которых также выгравировано Renaissance World Tour. Лимитированная коллекция появится в продаже с 29 июля, одновременно с выступлением звезды в Ист-Ратерфорде.