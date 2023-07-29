Nike представила кроссовки с открывашкой для пива
Компания Nike представила лимитированную версию кроссовок Air Force 1 Low в серии Have A Nike Day с открывашкой для стеклянных бутылок с плоской крышкой.
Фанаты обуви от Nike уже назвали эту модель «пятничными кроссовками» — об этом же сказали и любители пива. Металлические открывашки — съёмные, прикреплены винтами, и могут быть сняты в случае ненадобности. Но при необходимости открыть бутылку с пивом или другим напитком можно без дополнительных приспособлений.
Чтобы открыть бутылку, придётся снимать кроссовки, удобно ли это — решать потенциальным покупателям.
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