Nike представила кроссовки с открывашкой для пива

Фанаты обуви от Nike уже назвали эту модель «пятничными кроссовками» — об этом же сказали и любители пива. Металлические открывашки — съёмные, прикреплены винтами, и могут быть сняты в случае ненадобности. Но при необходимости открыть бутылку с пивом или другим напитком можно без дополнительных приспособлений.