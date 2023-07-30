Самые трендовые цвета этого лета: красный, синий, голубой

Отдел моды WomanHit.ru собрал для вас рекомендации, какие предпочесть оттенки в одежде.

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Насыщенный розовый

Институт цвета Pantone одним из трендовых оттенков 2023 года назвал Beetroot Purple или насыщенно-розовый, близкий к фуксии. Видимо, чувствовали, что фильм «Барби» вызовет такой ажиотаж и буквально все побегут приобретать хоть что-то розовое.

Чтобы быть в тренде, не обязательно выбирать что-то вычурное, достаточно иметь в гардеробе какую-то базовую вещь цвета фуксии.

Яркий синий

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Модная палитра Пантон London Весна-Лето 2023 была представлена журналистам еще в конце прошлого года. Но дизайнеры и стилисты руководствуются этой палитрой до сих пор. Здесь одной из ярких тем можно назвать электрический синий Electric Blue Lemonade.

Ярко-синими могут быть и легкие блузы, и платья, и жакеты (для офисного варианта). Такой оттенков особо рекомендован девушкам холодного цветотипа.

Неон

Ярко-оранжевый, люминисцентный желтый, салатовый — мы будто вернулись в клубные нулевые. Неон сегодня в тренде, и это касается также весьма неожиданных деталей.

Например, можно пойти на тренировку не привычных черных лосинах и топе, а выбрать что-то яркое и солнечное. Ищите вдохновение в летней коллекции российского бренда Belle YOU.

Пыльный голубой

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Если вам по душе приглушенные цвета и оттенки, обратите внимание на воздушный и очень летний Summer Song. В Pantone он описывается как классический голубой с чуть заметным уловимым сероватым подтоном.

В летней коллекции Mario Berlucci мы нашли обувь и сумочки того самого идельного летнего пыльно-голубого оттенка