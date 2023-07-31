Как и с чем носить кроп-топ: пять советов стилиста

Укороченная маечка кроп-топ — настоящий тренд сезона. Но все новое, как известно, хорошо забытое старое, вот и кроп-топ переживает уже не первое свое перерождение. Этот элемент гардероба появился в Америке еще в 40-х годах, потом был возведен в must have в 90-х и вот снова покоряет сердца и гардеробы модниц. Вместе со стилистом дизайнером и создателем круизного бренда одежды Лилией Фаттаховой попробуем разобраться, как носить этот весьма смелый элемент гардероба.

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Если вы думаете, что кроп-топ предназначен исключительно для пляжных образов и молоденьких модниц, то вы ошибаетесь: укороченный топ можно сочетать и с офисными луками, и возрастных ограничений он не имеет. Главное — чувствовать себя комфортно и использовать нехитрые стилистические приемы.

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Совет №1

Палаццо в сочетании с укороченным топом смотрится игриво, воздушно и элегантно. Для повседневных образов лучше выбрать простые однотонные брюки, а для вечерних выходов смените их на «тяжелые» шелковые палаццо, сочетая с шифоновым укороченным топом. Такая комбинация поможет скрыть недостатки в области живота и визуально удлинит ноги. Этот лайфхак работает и с юбками миди-длины: чтобы не акцентировать внимание на проблемных зонах, выбирайте полуприлегающие силуэты и ткань без блеска.

Совет №2

Накинутое поверх образа шёлковое кимоно добавит вашему образу богемности. Простая белая рубашка оверсайз в сочетании с короткими джинсовыми шортами и кроп-топом способна превратить пляжный лук в модный городской. А укороченный топ, надетый под офисный пиджак, будет уместен даже на серьёзных переговорах. Более расслабленный же жакет добавит уверенности на встречах с подружками и на вечеринках. Поверьте, многослойность позволяет превращать простые луки в интересные образы и заодно скрыть всё то, что не хочется выставлять на всеобщее обозрение.

Совет №3

Если вы еще совсем новичок в кроп-топовых делах, осторожничаете и только собираетесь им обзавестись, начните с модели, которая заканчивается на линии талии. Это визуально поможет выделить самую тонкую часть вашего тела и придать фигуре силуэт песочных часов.

Совет №4

Вариантов кроп-топов огромное множество — от кружевных в стиле бохо до минималистичных маечек на тонких бретельках в бельевом стиле, с закрытым воротом и максимально открытой зоной декольте. Будьте внимательны при выборе модели, ориентируясь на особенности собственной фигуры, ведь любая вещь может как подчеркнуть достоинства, так и наоборот. К примеру, обладательницам большой груди стоит обратить внимание на модели с широкими бретелями, кроп-топы оверсайз помогут скорректировать пропорции фигуры «груша», а чуть удлинённые топы — must have для модниц с типом фигуры «яблоко».

Совет №5

Чтобы, так сказать, не «обнулиться» и не стать похожими на главных «фэшн-символов» всех подростков начала 2000-х, среди которых Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, не сочетайте кроп-топ с джинсами с заниженной талией — так уже не носят!