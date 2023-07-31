Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

Зрительно скорректировать фигуру, сделав ее стройнее, помогут предметы гардероба с завышенной талией, заявила специалистка. Так, для достижения данной цели она посоветовала выбирать юбки макси из джинсовой ткани, которые назвала особенно актуальными в настоящее время. Кроме того, эксперт рекомендовала приобрести джинсы в пол и брюки-палаццо.