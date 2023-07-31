Стилист рассказала, будут ли карго и длинные джинсовые юбки трендом осени

В беседе с woman.ru эксперт отметила, что громкие тенденции имеют свойство быстро надоедать, но это не касается карго и денима.

Надежда Иванова сообщила, что такие вещи ещё будут актуальны осенью, потому что до сих пор в тренде остаются нулевые и девяностые.

В конце лета карго и длинные джинсовые юбки уже не будут самыми популярными, но с ними всё равно стоит составлять образы.

Стилист рекомендует усложнить эти вещи. Например, карго и юбки из денима можно комбинировать с объёмными свитерами с вышивкой, блузами с рукавами-фонариками.