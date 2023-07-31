Balenciaga покажет новую осеннюю коллекцию в США
Дом моды Balenciaga готовится представить мужскую и женскую коллекции сезона «Осень 2024» на показе в Лос-Анджелесе 2 декабря. Об этом сообщил WWD.
Люксовый бренд пока не раскрывает место проведения мероприятия и другие подробности.
Это уже второй раз, когда парижский дом моды проведет показ в США. В мае 2022 года бренд представил свою курортную коллекцию 2023 года на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи.
Предстоящее мероприятие в Лос-Анджелесе последует за показом Balenciaga в рамках Недели моды в Париже, которая пройдет в период с 25 сентября по 3 октября. На нем креативный директор дома моды Демна Гвасалия представит коллекцию «Лето 2024».
Лос-Анджелес в отличие от Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Милана не считается одной из столиц мировой моды. Однако за последние несколько лет в городе прошли шоу Saint Laurent, Versace, Dior, Louis Vuitton и Gucci.