Balenciaga покажет новую осеннюю коллекцию в США

Дом моды Balenciaga готовится представить мужскую и женскую коллекции сезона «Осень 2024» на показе в Лос-Анджелесе 2 декабря. Об этом сообщил WWD.

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Люксовый бренд пока не раскрывает место проведения мероприятия и другие подробности.

Это уже второй раз, когда парижский дом моды проведет показ в США. В мае 2022 года бренд представил свою курортную коллекцию 2023 года на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи.

Предстоящее мероприятие в Лос-Анджелесе последует за показом Balenciaga в рамках Недели моды в Париже, которая пройдет в период с 25 сентября по 3 октября. На нем креативный директор дома моды Демна Гвасалия представит коллекцию «Лето 2024».