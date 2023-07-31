Люксовый бренд Kenzo устроил шоу на реке Хуанпу в Шанхае

Первый показ креативного директора Kenzo Ниго прошел в Китае на берегу реки Хуанпу. Об этом пишет WWD.

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Показ женской и мужской коллекции в Шанхае сезона «Весна 2024» был призван показать синергию «Востока и Запада».

Kenzo решил провести показ коллекции в парке на берегу реки Хуанпу, откуда открывается вид на северную часть Шанхая. Ожидалось, что шоу может быть прервано тайфуном, однако непогода обошла город.

Более 300 гостей и знаменитостей посетили мероприятие. В результате оно получило более 20 миллионов упоминаний в китайской социальной сети Weibo.

Креативный директор Kenzo Ниго первоначально представил коллекцию 23 июня на Неделе мужской моды в Париже, выбрав в качестве места проведения показа пешеходный мост Дебийи через реку Сену, соединяющий Токийский дворец и Эйфелеву башню.