Раскрыты способы подобрать идеальный спортивный бюстгальтер

Брафиттер Джоанна Уэйкфилд-Скарр раскрыла способы подобрать идеальный спортивный бюстгальтер. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

Эксперт посоветовала присмотреться к тем вариантам, которые плотно прилегают к телу. При этом она отметила, что чашки должны полностью облегать грудь. Кроме того, Уэйкфилд-Скарр заявила, что задняя резинка должна с легкостью оттягиваться от спины, а лямки не впиваться в плечи.

Вдобавок специалистка рассказала, как подобрать спортивный топ для каждого размера груди. Так, для маленького бюста можно выбрать компрессионный бюстгальтер с укороченным верхом, который обычно надевается перед занятиями йогой. Что касается обладательниц большой груди, то им рекомендуется обратить внимание на изделие с технологией инкапсуляции, где задние лямки сшиты вместе и создают трехмерную форму для поддержки.