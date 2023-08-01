Стилист назвала визуально старящую одежду

Специалист призвала женщин старше 50 лет отказаться от вещей, оформленных цветочных принтом. По ее мнению, подобные предметы гардероба не придают образу нежности.

«Образ должен быть прежде всего актуальный — это как сама одежда, так и комплектация», — объяснила Федорова.

«Выбирайте оттенки, которые на 100 процентов ваши. Особенно если это касается одежды, которую носите в портретной зоне», — заключила собеседница издания.

В мае дизайнер модного бренда LERU и мотивационный коуч Валерия Антонова назвала самые подходящие модели купальников для россиянок старше 50 лет. Так, женщинам зрелого возраста подойдут слитные варианты. По мнению эксперта, подобные купальники подчеркивают достоинства фигуры и визуально вытягивают силуэт. При этом она посоветовала выбирать данный предмет гардероба только с бретельками или асимметрией на одно плечо.