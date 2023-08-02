Экоактивисты попытались дискредитировать компанию — производителя Барби

Группа активистов, называющих себя «Организацией освобождения Барби», запустила кампанию по дискредитации Mattel, производителя знаменитых кукол. Они создали сайт, напоминающий оригинальный, а также выпустили ряд роликов, где будто бы от лица Mattel объявили о том, что к 2030 году компания полностью откажется от использования пластика в своих игрушках.

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Также активисты анонсировали выпуск новой линейки Барби под названием EcoWarrior, сделанной из разлагающихся материалов, таких как грибы, водоросли и глина. Среди кукол этой коллекции есть даже Барби в образе Греты Тунберг. Информацию об официальном выпуске новой линейки Барби опубликовали многие издания, включая The Washington Times и People. Но позже выяснилось, что все это был фейк, сфабрикованный «Организацией освобождения Барби».

В действительности же Mattel планирует сократить использование пластика, но не полностью отказаться от его использования. Свои действия активисты объяснили тем, что решили привлечь внимание Mattel к проблемам экологии на волне роста популярности кукол Барби после выхода в прокат одноименного фильма, рассказал на своем канале блогер Аск Раф:

«Вторичной переработке сегодня подлежит только 10% пластика. По оценкам экспертов, в США выбросы вредных веществ с производства пластмасс в течение семи лет превысят выбросы от добычи угля. После выхода одноименного фильма продали миллионы кукол, многие из которых отправятся на свалку вскоре после того, как спадет ажиотаж. Каждая кукла весит примерно 180 граммов, но оставляет после себя свыше 600 граммов углерода. К этому прибавляются выбросы от их производства, пластиковой упаковки и транспортировки. Поэтому компания Mattel, владеющая Барби, заявила, что к 2030 году намерена использовать в своих игрушках и их упаковках только на 100% переработанный, пригодный для повторного использования пластик. По-другому его еще называют

«

биопластик».