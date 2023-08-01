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Стилист Федорова назвала одежду, которая визуально старит

Стилист Залия Федорова поделилась советами для россиянок старше 50 лет о том, как избежать одежды, которая визуально старит. Ее слова приводит издание «Городовой».

Стилист назвала одежду, которая визуально старит
© unsplash.com

Эксперт рекомендует отказаться от вещей с цветочными принтами, так как они не всегда придают образу желаемую нежность и свежесть. Вместо этого, по ее словам, стоит выбирать более актуальные и подходящие оттенки, которые выгодно подчеркнут индивидуальность каждой женщины.

Пляжная одежда, которая уже вышла из моды

Особое внимание также следует обратить на яркие цвета одежды. Залия советует выбирать оттенки, которые на 100% соответствуют личным особенностям и характеру. Специалист подчеркивает, что правильно подобранный образ сможет сделать свою обладательницу еще более привлекательной и уверенной в себе.

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