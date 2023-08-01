Стилист назвала одежду, которая визуально старит

Стилист Залия Федорова поделилась советами для россиянок старше 50 лет о том, как избежать одежды, которая визуально старит. Ее слова приводит издание «Городовой».

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Эксперт рекомендует отказаться от вещей с цветочными принтами, так как они не всегда придают образу желаемую нежность и свежесть. Вместо этого, по ее словам, стоит выбирать более актуальные и подходящие оттенки, которые выгодно подчеркнут индивидуальность каждой женщины.

Особое внимание также следует обратить на яркие цвета одежды. Залия советует выбирать оттенки, которые на 100% соответствуют личным особенностям и характеру. Специалист подчеркивает, что правильно подобранный образ сможет сделать свою обладательницу еще более привлекательной и уверенной в себе.