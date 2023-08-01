Louis Vuitton представил сапоги с иллюзией отрубленных ног

Французский модный дом Louis Vuitton запустит в продажу сапоги с иллюзией отрубленных конечностей. Соответствующая информация появилась на сайте бренда.

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В каталоге представлены данные изделия в виде надетых на ноги туфель с носками. Отмечается, что обувь с десятисантиметровым каблуком и застежкой-молнией получится приобрести за 218 тысяч рублей. Она будет представлена в двух вариантах: с темной и светлой кожей на участках, имитирующих голени.

«Сапоги Illusion в стилистике сюрреализма — ключевая новинка показа осень-зима-2023», — говорится в описании изделия.

Кроме того, впоследствии будут доступны ботильоны в подобном стиле по такой же цене.