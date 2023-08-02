Кристина Агилера показала фигуру в имитирующей сумку мини-юбке

В личном блоге артистки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появились кадры домашней фотосессии. На снимке певица позирует в мини-юбке, которая имитирует сумку фирмы Hermès Birkin.

© runews24.ru

На Кристину подписаны 9,1 млн человек. В подписи к снимку Кристина отметила, что сумка является драгоценным товаром, который ценится всегда.

За два часа публикацию лайкнули 100 тысяч пользователей. Также артистка показала подписчикам видео с показа, где модели демонстрируют подобные юбки.