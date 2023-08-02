Стилистка назвала россиянкам самую модную вещь в гардеробе

Стилистка Любовь Жукова назвала россиянкам самую модную вещь в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания PopCornNews.

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В тренде оказались классические шорты без карманов длиной до колен. По словам эксперта, данная модель подойдет девушкам с любым типом телосложения.

«Когда ноги имеют Х-образную форму, тут только классические лекала и ткани из плотного хлопка, льна или шерсти будут сидеть хорошо», — уточнила Жукова.

При этом собеседница издания отметила, что такие шорты отлично сочетаются с жакетом или кроп-топом. Также к образу можно добавить туфли на каблуках или кеды.